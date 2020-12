Ausgabe 2021 – GP Bern findet an zwei Tagen statt Der GP Bern findet 2021 in angepasster Form statt. Die Läuferinnen und Läufer können am Samstag und Sonntag antreten und ihren Startslot wählen. Reto Pfister

Solche Bilder wird es am kommenden Pfingstwochenende nicht geben. Die Läuferinnen und Läufer starten über zwei Tage verteilt. Foto: Susanne Keller

Die Corona-Situation dürfte sich im Mai 2021 dank der Impfungen entspannt haben, ganz normal wird das öffentliche und sportliche Leben aber auch dann noch nicht ablaufen. Vor diesem Hintergrund findet der Grand Prix von Bern in angepasster Form statt. Am Pfingstwochenende (22. und 23. Mai) kann sowohl am Samstag als auch am Sonntag gestartet werden.

Die Läuferinnen und Läufer wählen bei der Anmeldung ihren Startslot. Es wird zwar ein Wertsachendepot geben, aber keine Garderoben und Duschen. Und es gibt kein Rahmenprogramm und keine musikalische Begleitung an der Strecke. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen möglichst kurz vor ihrer Startzeit eintreffen und nicht begleitet werden, ausser dies ist unbedingt notwendig.