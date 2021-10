65. Brienzerseelauf – Start und Ziel rückten an den See Ein Lauf fürs Bilderbuch: Der 65. Brienzerseelauf rückte näher an den See und zog eine zufriedenstellende Zahl von Teilnehmenden an. Anne-Marie Günter

Der Sieger des 35-Kilometer-Laufs rund um den Brienzersee heisst Jean-Pierre Theytaz und kommt aus dem Wallis. Foto: Anne-Marie Günter

«Wir haben nur zehn Prozent weniger Teilnehmende als 2019», sagte ein zufriedener Urs Seiler, Vizepräsident des Organisationskomitees des 65. Brienzerseelaufs. Dieses hatte mit viel Aufwand – sogar mit einem Covid-Testzentrum – für die Sicherheit der Läuferinnen und Läufer am Traditionslauf gesorgt. Gleichzeitig testete es einen neuen Start- und Zielraum für den 35-Kilometer-Lauf rund um den See, für den Halbmarathon, eine neue Laufstrecke für das beliebte Pfüderi-Rennen und für die Läufe für grössere Kinder. Alle nützten aus, dass das Brienzerseedorf Bönigen einen attraktiven Quai und sehr schöne Grünflächen am See hat.