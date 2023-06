Gemeindeversammlung Ringgenberg – Start für Sammelstellen unter der Erde geglückt Sämtliche Kredite sind vom Stimmvolk an der Gemeindeversammlung in Ringgenberg durchgewunken worden. Hans Urfer

Blick auf die Abfallsammelstelle gegenüber dem Parkhotel Goldswil. Künftig werden die Sammelbehälter fast komplett unter der Erde verschwinden. Foto: Hans Urfer

Bald verschwinden die blechernen Abfallsammelbehälter in Ringgenberg unter den Boden: Die 41 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben an der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend den Kredit von 453’000 Franken genehmigt, für den Neubau der Unterflur-Abfallsammelstellen in Aellmettli, Sagi und beim Parkhotel in Goldswil sowie die Erneuerung der Parkplätze und der Trinkwasserhauptleitung.