Biketrail in Beatenberg – Start frei für rasante Talfahrten Der Heartbeat-Trail von Beatenberg hinunter in die Beatenbucht wird am Samstag offiziell eröffnet. Hans Urfer/pd

Auf dem Heartbeat-Trail von Beatenberg hinunter in die Beatenbucht. Die Strecke ist circa 3,5 Kilometer lang. Foto: PD

Jahrelang geplant, in wenigen Monaten gebaut und nun für rasante Abfahrten bereit: Der Heartbeat-Trail, die 3,5 Kilometer lange Bikestrecke von der Talstation der Niederhornbahn in Beatenberg hinunter zur Station der Standseilbahn in der Beatenbucht, wird für die Bikerinnen und Biker am 31. Juli offiziell freigegeben.

Damit wird ein Projekt abgeschlossen, dessen Anfänge genau genommen bereits rund 20 Jahre zurückliegen. Es waren die Verantwortlichen der Niederhornbahn, die sich Ende der 80er- und Anfang der 90er-Jahre überlegten, wie sich die Problematik der Biker und der Wanderer auf dem gleichen Weg von Beatenberg hinunter in die Bucht lösen liesse. Erste Skizzen einer Bikestrecke waren bald vorhanden, doch die Hürden zu gross für eine Realisierung.