Luftseilbahn Wengen-Männlichen – Start frei für die nächste Gemsen-Trophy Die Luftseilbahn Wengen-Männlichen eröffnet die Sommersaison am Samstag, 22. Mai. Neu wurde die Gemsen-Trophy automatisiert.

Luftbild von der Strecke der Gemsen-Trophy mit Panorama Eiger-Mönch. Foto: PD

Seit 2009 gibt es die Gemsen-Trophy am Männlichen. Auf die am Samstag startende neue Sommersaison der Luftseilbahn Wengen-Männlichen wird die Trophy neu lanciert und es wird auf eine vollautomatische Zeitmessung umgerüstet. Damit ist die Anmeldung neu online möglich, ebenfalls ist die Rangliste live und jederzeit einzusehen, wie das Bahnunternehmen mitteilt.

Teilnehmer können sich ab sofort online unter www.maennlichen.ch anmelden. In der Teilnahmegebühr von 15 Franken enthalten sind ein Goodie-Bag sowie eine kostenlose Rückfahrt von Männlichen nach Wengen. 5 Franken des Startgelds gehen an den Schweizer Laufnachwuchs von Swiss Athletics. Die Startnummer und der Goodie-Bag können während der Betriebszeiten der Luftseilbahn an der Kasse in Wengen abgeholt werden.

Neue Trophy-Botschafter

Auch eine Anmeldung direkt vor Ort ist gegen einen Aufpreis von 5 Franken möglich. Zudem gibt es die Option, dass die Startnummer und die Erinnerungspreise vorgängig direkt nach Hause gesendet werden, sodass eine Teilnahme ausserhalb der Betriebszeiten der Luftseilbahn möglich ist. Auf die schnellsten Damen und Herren warten attraktive Preise. Unter allen Teilnehmenden werden zudem zwei Paar Molitor-Ski verlost.

Neue Botschafter der Gemsen-Trophy sind die beiden mehrmaligen Gewinner Cédric Lehmann aus Krauchthal (Bestzeit 38 Minuten) und die Skialpinistin Thibe Deseyn aus Leysin (Bestzeit 49 Minuten).

Freiluftbalkon «Royal Ride», Luftseilbahn Wengen-Männlichen. Foto: PD

Fahrt auf dem Kabinendach

Ebenfalls wieder möglich ist die Fahrt im Freiluftbalkon auf dem Kabinendach, der sogenannte Royal Ride. Das Angebot mit Platzreservierung kann im Voraus online oder direkt vor Ort gebucht werden.

Bis zur Eröffnung des Wanderwegs Richtung Kleine Scheidegg gilt zudem die Frühlingsaktion «Einfach zahlen – retour fahren». Erwachsene zahlen so 24 statt 48 Franken, ermässigte Karten kosten 12 statt 24 Franken. Die Tickets sind ausschliesslich an der Kasse vor Ort erhältlich.

PD

