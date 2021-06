Nächstes Gewitter im Kanton Bern – Starkregen in der Berner Innenstadt, zwei Erdrutsche im Oberland Am Donnerstagabend zieht bereits die nächste Unwetterzelle über den Kanton. Über der Stadt Bern haben sich die Wolken schlagartig geleert. UPDATE FOLGT

Restaurants in der Berner Innenstadt mussten Blumentöpfe und Mobiliar in Sicherheit bringen. Video: Claudia Salzmann

Plötzlich ging es wortwörtlich blitzschnell: Am frühen Donnerstagabend entleerte sich der Himmel über der Stadt Bern. Starker Regen ergoss sich über die Innenstadt, Passanten retteten sich unter die Lauben der Altstadt. Ein Video zeigt, wie Windböen sogar Blumentöpfe verschoben.

Zwei Erdrutsche haben am Thuner- und Brienzersee am Donnerstagnachmittag für Einschränkungen im Bahnverkehr gesorgt. Wann der Verkehr wieder normal rollt, war am frühen Abend noch nicht bekannt. Die beiden Erdrutsche gingen zwischen Spiez und Interlaken sowie zwischen Ober- und Niederried nieder und sorgten für Zugausfälle und Verspätungen, wie die SBB auf ihrer Internetseite mitteilte.

