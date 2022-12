Gemeindeversammlung Matten – Starkes Bekenntnis zu Eissportzentrum Mit 122 Ja bei 7 Enthaltungen stellte sich die Versammlung der Standortgemeinde Matten hinter höhere Beiträge für das Eissportzentrum. Sibylle Hunziker

Matten stellt sich hinter «sein» Eissportzentrum Jungfrau. Foto: Bruno Petroni

9,7 Millionen Franken müssen in den nächsten Jahren ins Eissportzentrum in Matten investiert werden (wir berichteten). «Am dringendsten ist der Ersatz von Piste und Banden für 2,2 Millionen Franken», sagte Finanzvorsteher Walter Jorns am Donnerstag an der Gemeindeversammlung Matten. «Doch im Interesse der Transparenz haben die Gemeinderäte der acht Trägergemeinden entschieden, den Stimmberechtigten den Gesamtbetrag vorzulegen.»