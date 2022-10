Junge Kunst in Interlaken – Starkes Artfestival in der «Stahlbude» Kunsterlebnistage der besonderen Art: Das Kollektiv Artfestival Interlaken machte die Eventhalle «Stahlbude» an der Geissgasse zum «Place to be». Anne-Marie Günter

Kunst in der «Stahlbude»: Laura Luterbach performt im grossen Treppenhaus «Nachthimmel». Foto: Anne-Marie Günter

Die Bowlinghalle an der Geissgasse ist Geschichte. Publikumswirksam bleibt der Bau in der Industrie- und Gewerbezone trotzdem: Er wurde zum zweistöckigen Eventlokal «Stahlbude» mit Fabrik-Charme umgebaut. Voll in Szene gesetzt hat dieses vom Donnerstag bis gestern das Kollektiv Artfestival Interlaken mit vielen freiwilligen Mitarbeitenden.