Die 6. Eigertour läuft – Starker Wind und tiefe Wolken Nach dem durchzogenen ersten Renntag des Gleitschirmrennens Eigertour dürfte es am Donnerstag besser fliegbar sein. Die Favoriten sind in Front. Bruno Petroni

Start zum ersten Flug auf der First: Die Teilnehmer müssen sich dafür kleine Fenster im Nebel aussuchen. Im Hintergrund der Mättenberg. Foto: Bruno Petroni

Viel Neues gibts eigentlich nicht zu berichten vom ersten Tag der Eigertour. Wie schon in den vergangenen Jahren gilt es für das 50-köpfige Teilnehmerfeld des alpinen Gleitschirmrennens am Mittwochmittag, vom Dorf Grindelwald auf die First hinaufzusteigen – natürlich mit dem Flugmaterial am Rücken. Und wie immer, wenn Robin Houghton mit dabei ist, bewältigt dieser die 1100 Höhenmeter allein für sich an der Spitze, trifft nach knapp 70 Minuten von der Egg kommend in direkter Falllinie auf der First ein. Wenn der britische Ultramarathonläufer so gut fliegen könnte, wie er rennt, hätte gegen ihn keiner den Hauch einer Chance auf den Sieg.