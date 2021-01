Glatte Strassen und Schienen – Starker Schneefall im Flachland behindert Verkehr Der Winter ist im Flachland eingebrochen. Viele Strassen sind schneebedeckt, Pendlerinnen und Pendler brauchen Geduld.

So sieht es in vielen Teilen auf der Alpen-Nordseite aus. Foto: BRK News

In Folge des starken Schneefalls auf der Alpennordseite kommt es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen und Unfällen im Strassenverkehr. Auf der A16 gilt sogar Schneekettenpflicht, wie Viasuisse gegenüber 20 Minuten mitteilte.

Am meisten Schneefall herrscht in der Region Solothurn und Berner Jura. Auch im Öffentlichen Verkehr kommt es wegen Schnee und Eisglätte zu diversen Einschränkungen und Verspätungen. So meldet etwa der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) dass sowohl Bahn-, als auch Postautolinien betroffen sind.

Auch im Appenzellischen ist der Bahnverkehr zwischen Weissbad und Wasserauen unterbrochen. Zwischen Tavannes und Tramelan im Kanton Bern ist wegen eines Unfalls mit einem Zug die Hauptstrasse gesperrt. Laut Betriebsmeldungen der SBB fallen sämtliche Züge aus, weil es zu einem Unfall mit einem Strassenfahrzeug gekommen ist.

red