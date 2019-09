Starker Rückkehrer

Lucas Rohr, sonst vorwiegend als zentraler Abwehrspieler auf dem Feld, wurde an den Kreis beordert und bewältigte die Aufgabe gut. Erstmals seit zehn Monaten griff Pedro Spinola ins Geschehen ein, mehr als ein drei Minuten langer Einsatz war jedoch noch nicht möglich. Die praktisch komplett angetretenen Gäste verfügten in der Schlussphase über die grösseren Kraftreserven. «Wir haben gut gekämpft, aber leider verloren», machte Rosenberg deutlich, dass auch bei einer so prekären personellen Situation nach einer Niederlage Enttäuschung vorherrscht.

Wie lange die Dienste des 27-Jährigen noch gefragt sind, ist unklar. Sicher dabei sein wird er beim Europacup-Auswärtsspiel am 13. Oktober in Pancevo in Serbien, selbst dann, wenn Milosevic wieder fit sein sollte. «Nochmals eine Europacup-Reise mitzumachen, ist doch nicht schlecht, oder?», sagt Rosenberg und schmunzelt.