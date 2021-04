Gastronomie in der Krise – Starker Anstieg von Konkursen und Betriebsschliessungen im März Erst seit wenigen Wochen spiegeln die aggregierten Zahlen die Nöte des Gastgewerbes wider. Viele Betriebe sind zwar nicht am Ende, aber auf Jahre hinaus verschuldet. Konrad Staehelin

Das Coronavirus zwang die Gastro-Branche zum Shutdown. Foto: Urs Jaudas

Als der Verband Gastrosuisse Anfang März in einer Medienmitteilung schrieb, 20 Prozent der Gastro-Betriebe hätten Pandemie-bedingt bereits aufgeben müssen, entsprach das nicht den einsehbaren Zahlen: In den zwölf Monaten seit März 2020 waren knapp 2000 Betriebe aus dem Handelsregister gelöscht worden. Das ist weniger als in den Vorjahren, als jeweils zwischen 2100 und 2400 Betriebe gelöscht worden waren. Bei über 20’000 Gastronomie-Unternehmen in der Schweiz macht das jeweils weniger als 10 Prozent aus. Eine Firmenlöschung erfolgt zum Beispiel bei Abschluss des Konkursverfahrens oder bei Firmenaufgabe infolge fehlender Nachfolgeregelung.