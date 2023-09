Starke Regenfälle in der Türkei – Vier Tote wegen sintflutartigen Überschwemmungen Starke Regenfälle fluten die türkische Metropole und weitere Teile des Landes. Bisher spricht die Regierung von vier Toten. Vier Menschen werden vermisst. AFP/sys

Videos in online Medien zeigen, wie Autos von den Fluten mitgerissen wurden. X (Twitter)

Bei Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle sind in der Türkei am Dienstag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. In Istanbul starben nach Angaben des Gouverneurs zwei Menschen. Zwei weitere Menschen kamen in der Stadt Kirklareli im Nordwesten des Landes ums Leben, wie der Rettungsdienst mitteilte. Vier Menschen wurden demnach vermisst.

Massive Wassermassen in der türkischen Metropole

Die Strassen von Istanbul verwandelten sich in reissende Flüsse, eine Metrostation stand nach dem nächtlichen Unwetter teilweise unter Wasser. Aus einer Stadtbücherei mussten Medienberichten zufolge Dutzende Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Im Fernsehen und in Online-Netzwerken waren Bilder von Autos und Marktständen zu sehen, die von den Wassermassen fortgespült wurden.

Die starken Regenfälle folgen auf einen besonders trockenen Sommer, in dem der Pegel in den Wasserspeichern der 16-Millionen-Einwohner-Stadt Istanbul auf den niedrigsten Stand seit neun Jahren sank.

