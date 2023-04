Kopf der Woche – Starke Nerven, ruhige Hände und viel Erfahrung Alina Pätz holte zum vierten Mal WM-Gold. Die Curlerin aus Matten ist somit unser Kopf der Woche. Samuel Günter

Alina Pätz ist im Team von Skip Silvana Tirinzoni für die jeweils letzten Steine verantwortlich. Da sind starke Nerven und ruhige Hände gefragt. Foto: Keystone

36 Siege in Folge an Weltmeisterschaften – ein unglaublicher Wert. Und mittendrin Alina Pätz aus Matten. Sie nimmt in der Equipe mit Carole Howald, Briar Schwaller-Hürlimann und Silvana Tirinzoni eine Schlüsselrolle ein. Bei Skip Tirinzoni ist ihr Rat gefragt, und sie ist jeweils für die letzten Steine im End verantwortlich. Also dann, wenn es um Sieg oder Niederlage geht. Und an Weltmeisterschaften hiess es nun eben schon 36-mal hintereinander: Sieg.