Ski: Interregion-Mitte-Kräftemessen – Starke Leistungen der Oberländer Athleten Am ersten Kräftemessen der Interregion Mitte der laufenden Saison in Melchsee-Frutt gab es sechs Podestplätze und sieben Top-Ten-Platzierungen für den BOSV.

Die jungen Oberländer Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer gaben kräftig Gas in Melchsee-Frutt. Bild: BOM

Auf der Piste Cheselen organisierte der Obwaldner Skiverband die beiden ersten Rennen auf Stufe IR-Mitte. Gefahren wurde am Samstag ein Riesenslalom und am Sonntag ein Slalom in jeweils zwei Durchgängen. Die JO-Kader-Angehörigen Lorin Ritschard und Josua Künzi (beide SC Adelboden) des Oberländischen Skiverbands (BOSV) holten bei den Knaben im Riesenslalom einen tollen Doppelsieg. Luca Nydegger (SAK Haslital Brienz) verpasste als Vierter das Podest nur knapp. Clubkollege Orell Meyer rundete das Quartett in den Top Ten mit seinem 8. Rang ab. Bei den Mädchen fuhr Silja Michel (SAK Haslital Brienz) auf Rang 10.

Podest in Oberländer Hand

Im Slalom schlugen die Berner Oberländer dann richtig zu: Bei den Knaben gab es gleich ein «Triple» zu verzeichnen, weil Tim Schwitzgebel (SC Saanen), Silas Däpp (SC Gehrihorn Kiental) und Lorin Ritschard das ganze Podest für sich beanspruchten. Weiter klassierten sich Luca Nydegger und Sandro Brunner (SC Grindelwald) auf den Rängen 6 und 8.

Bei den Mädchen lief es ebenfalls besser. Die Diemtigtalerin Fabienne Wenger, zurückkehrend von einer Knieverletzung, fuhr in bestechender Form auf Rang 3. Auf den Rängen 8 und 9 folgten Silja Michel und Eline Streich (SAK Haslital Brienz).

Kaderplanung für Savognin beginnt

Nun stellt Coach Markus Zumbrunn zusammen mit seinen Trainerkollegen der vier Leistungszentren das Kader zusammen, das den BOSV bei den nationalen Vergleichsrennen vom 15./16. Januar in Savognin GR bei zwei Riesenslaloms vertreten darf. Dabei werden sich die Oberländer Juniorinnen und Junioren heuer erstmals mit den Spitzenfahrern der Ostschweiz, des Wallis und der Westschweiz messen können.

pd/don

