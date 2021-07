Abschluss Musikfestwoche Meiringen – Starke Klangströme und eine Überraschung Die Musikfestwoche ging am Samstag mit überraschender Musik am Mittag und dem Abendkonzert «Panta rhei» zu Ende. Anne-Marie Günter

Das Klavierquintett in f-Moll von César Frank erfüllte die Michaelskirche Meiringen (v.l.): Christian Altenburger (Violine), Björn Lehmann (Klavier), Hyunjong Reents-Kang (Violine). Hannes Bärtschi (Viola) und Patrick Demenga (Cello). Foto: Steve Wenger

Das Abschlusskonzert der Musikfestwoche Meiringen unter dem Titel «Panta rhei – alles fliesst» war stürmisch: Ein Wolkenbruch liess den Strom nicht mehr fliessen, zuerst flackerten die Lichter in der Michaelskirche, dann wurde es dunkel. Mitten in der Tonfülle von César Francks Klavierquintett in f-Moll, das in der Musikgeschichte als monumental spätromantisch bezeichnet wird. Franck war ein Mitschöpfer der impressionistischen Musik, ein grosser Organist und tief beeindruckt von Richard Wagners Musik. Was jetzt?

Plötzlich ging das Licht aus: Das Quintett spielte trotzdem weiter – Handy-Scheinwerfer halfen beim Notenlesen. Foto: Steve Wenger

Die fünf Musikerinnen und Musiker spielten eine Weile weiter und verstummten dann. Kollegen und Helfer richteten Handy- Schweinwerfer auf die Notenblätter, und das träumerisch angelegte Lento floss zauberhaft mit der visuellen Zugabe von Nachtdunkel und Fixsternen weiter. Pünktlich zum grossen Stil des Finales kam das Licht wieder, und die fünf Musiker füllten das Kirchenschiff mit Dramatik, Pathetik, Elegie. Die Bratsche tremolierte, das Klavier sang, alle flochten die drei Themen des Finales zu einem breiten Musikfluss mit lieblichen Seitenarmen und Stromschnellen zusammen: Panta rhei.