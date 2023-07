Hadorn und Aebersold glänzen – Starke Berner Bilanz in den Bündner Bergen Drei Goldmedaillen gewann die Schweiz an den Orientierungslauf-Weltmeisterschaften in Flims-Laax. Einen grossen Anteil daran hatten die Berner. Jürg Sigel

Simona Aebersold feiert mit dem Schweizer Publikum, ehe sie die Ziellinie übertreten wird. Foto: Keystone

Es sei alles drunter und drüber gegangen, spricht Joey Hadorn den WM-Sonntag an, der so ganz anders verlief, als es sich der Berner Oberländer vorgestellt hatte. Weil sich Martin Hubmann eine Augenverletzung zugezogen hatte, wurde Hadorn kurzfristig für den Staffelwettkampf aufgeboten. «Dabei hatte ich mit dieser WM schon abgeschlossen und bin am Samstag bis in die späten Abendstunden noch mit vielen Leuten zusammengesessen», erklärt der Nachnominierte.