Unispital statt Hirslanden – Starchirurg Carrel hat seine Pläne geändert Herzchirurg Thierry Carrel verlässt Bern nun nicht Richtung Hirslanden-Gruppe sondern Universitätsspital Zürich.

Thierry Carrel hat seine Pläne geändert. Foto: Laurent Crottet

Starchirurg Thierry Carrel wird das Inselspital und die Universität Bern Ende Januar 2021 verlassen, schrieb diese Zeitung im Juni diesen Jahres. Das Inselspital gab bekannt, dass Carrel zur privaten Spitalgruppe Hirslanden wechsle. Dort baue er als Direktor ein Zentrum für Weiterbildung und Forschung für Herzchirurgie auf.

Diese Pläne sind nun nicht mehr aktuell, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt: . «Der wohl bekannteste Schweizer Herzchirurg Thierry Carrel heuert beim Universitätsspital Zürich (USZ) an.» Carrels Berater bestätigt die Information der Zürcher Sonntagzeitung. Der 60-Jährige habe sich umentschieden. Carrel werde der stellvertretende Direktor der Klinik für Herzchirurgie am USZ. Geleitet wird dies seit Sommer von Paul Vogt, der nach dem Abgang des wegen mutmasslicher Verfehlungen in die Negativschlagzeilen geratenen Francesco Maison als Chef geholt wurde.

Er will in der akademischen Welt bleiben

Carrels Umschwung von der privaten Gruppe auf die Uni-Klinik sei gemäss seinem Berater darin begründet, dass dieser in der akademischen Welt bleiben wolle. Da über Weihnachten im Spital Hochbetrieb herrsche, werde Carrel wohl schon Mitte Dezember am USZ beginnen.

Gemäss dem Bericht der «NZZ am Sonntag» nehme die Hirslanden-Gruppe den Entscheid zur Kenntnis. Das Ausbildungsprojekt werde trotzdem realisiert.

ngg