Neue Studie warnt vor Schulöffnungen – Star-Virologe: Kinder könnten genauso ansteckend sein wie Erwachsene Die Schweiz öffnet die Schulen am 11. Mai wieder. Nun lässt eine Auswertung von Christian Drosten vermuten, dass Kinder ansteckender sein könnten, als das BAG sagt. Alexandra Bröhm , Stefan Häne , Sven Hoti

Eine gute Idee? Am 11. Mai möchte die Schweiz ihre Schulen wieder öffnen – deutsche Forscher hegen Zweifel. Getty Images

Die Schweiz lockert ihre Corona-Massnahmen immer mehr. Am 11. Mai dürfen auch die Schulen wieder aufmachen. Die Kinder seien nicht Treiber der Pandemie, so die Begründung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). «Grosseltern dürfen Enkel ohne Gefahr in die Arme nehmen», sagte der Covid-19-Delegierte des Bundes, Daniel Koch.