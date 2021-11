Loubegaffer – Stapi wird Grossvater, und Gastronomen erhalten Preise Grossvaterfreuden im Erlacherhof und Auszeichnung für Berner Gastronomen. Das sind in dieser Woche die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) – hier am Freitag am Fernwehfestival – freut sich über seine Enkelin, die am Tag zuvor geboren wurde. Foto: Raphael Moser

Nachwuchs in der Stadtberner «First Family»: Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) ist am vergangenen Donnerstag zum ersten Mal Grossvater geworden, wie die Loubegaffer erfahren haben. Sein ältester Sohn Moritz und dessen Partnerin, die in Zürich leben, sind Eltern einer Tochter geworden. Die Loubegaffer gratulieren. «Ich hätte gedacht, dass dieses Ereignis nicht allzu viel mit mir machen würde. Aber jetzt muss ich sagen, dass ich mich älter fühle», so der Kommentar des ergriffenen Opas.



Der Gastroführer «Gault Millau» von Urs und Patricia Heller hat schweizweit spezielle Gastrolokale ausgezeichnet: Darunter sind auch Berner Adressen. Ausgezeichnet wird Sternekoch Markus Arnold, der primär in der Steinhalle kocht und im September in der Spitalgasse das Restaurant im Globus übernommen hat. Die Loubegaffer haben dort schon vorbeigeschaut und fühlten sich wie in einer Strandbar am Meer.