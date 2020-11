Loubegaffer – Stapi sägt, Stadträtin motzt, Kehrli singt In Bern ist das Beschaffen des Weihnachtsbaums Sache des Stadtpräsidenten. Und Chansonniers besingen Frauen in der zweiten Reihe. Das sind die Neuigkeiten aus Bern. Die Loubegaffer

Die letzte Woche vor den Wahlen in der Stadt Bern läuft! Wer noch nicht alles Pulver verschossen hat, muss jetzt die letzten Flyer loswerden und in den sozialen Medien die letzten Selfies posten. Letzteres tat am Sonntag Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) aus einem Wald bei Riggisberg – seinem Wald, um korrekt zu sein, denn von Graffenrieds Miteigentum am Schloss Burgistein umfasst auch Wald. Dort posierte er mit einer altertümlichen Säge, die auf dem nächsten Bild im Stamm einer Tanne steckte, welche auf dem dritten Bild gefällt am Boden lag. «Die Stadt Bern ist die Stadt, in der der Stadtpräsident den Weihnachtsbaum eigenhändig fällt», schrieb von Graffenried dazu.

Ab Dienstag werde die schöne Tanne den Eingang des Erlacherhofs schmücken. Eine kritischere Interpretation der Bildstrecke ginge so: Bern ist die Stadt, in der der alte Adel immer noch die politischen Ämter besetzt. Und sich dabei inszeniert, wenn er für das einfache Volk einen Baum aus den eigenen Ländereien opfert.

Wohl täglich am präsidialen Weihnachtsbaum vorbeikommen wird CVP-Stadträtin Milena Daphinoff, die an der gleichen Junkerngasse wohnt, an der von Graffenried sein Büro hat. Letzte Woche ist Daphinoff zum zweiten Mal Mutter geworden, die Loubegaffer gratulieren. Allerdings dürfte dies ein Problem verschärfen, das die CVP-Politikerin kürzlich im «Bund» formuliert hat, als sie das geplante neue Parkierungsregime in der Unteren Altstadt kritisierte. Weil sie nicht ihren zweijährigen Sohn allein ins Haus lassen könne, ehe sie das Auto im Parking abstelle, forderte sie statt einer 30-Minuten-Parkierregel für Zubringerdienste eine Ausdehnung auf vier Stunden. Die Episode erinnerte an jene im Frühling 2019, als sich Daphinoff gegen die nächtliche Öffnung der Münsterplattform wehrte – das sei bei anderen Pärken in Ordnung, aber doch nicht auf der Pläfe, wo sie fast täglich mit ihrem Kind verkehre. Es muss wirklich hart sein, das Leben in der Altstadt.

Die Loubegaffer sind in Sorge um die Kreativität. Nicht nur, weil das Berner Kulturleben stillsteht, sondern auch, weil sie, die Kreativität, für so manches den Kopf hinhalten muss. Besonders im Wahlkampf von FDP-Gemeinderatskandidat Bernhard Eicher, da ist einfach alles kreativ. Hochhäuser für Bern? Kreativ. Lokales Gewerbe unterstützen? Kreativ. Sein Hashtag: #kreativeveränderndiewelt. Aber wie kreativ ist dieser Jungspund unter den gesetzten Herren denn tatsächlich? Zur Beantwortung dieser Frage wirft er ein selber gefertigtes Youtube-Video mit seinem Song «Bärn, i ha di Gärn» in die Runde. Mehrere kundige Augen- und Ohrenpaare schauten sich das Werk an und kamen zu ganz unterschiedlichen Schlüssen. Eine Person machte anerkennend grosse Augen, eine andere unterzog sich einer Ohrenspülung, eine weitere mochte gar nicht bis zum Ende schauen.

Bleiben wir bei der Musik: Am Montag hat der Berner Chansonnier Oli Kehrli sein neues Lied herausgebracht. Die Premiere fand an keinem geringeren Ort statt als dem Wankdorf-Stadion. Doch auch Kehrli muss – wie sein geliebter Fussballverein – auch vor leeren Rängen spielen. Die Melodie ist «lupfig», wie es die Loubegaffer von ihm gewohnt sind. Er besingt eine Frau, die einem seiner Konzerte beiwohnt. «Das Lied isch für d Dame, vo ihrem Ablick cha ig mi nid befreie. Mis Herz het die Dame gstohle, ig has la gsche. Ig isse chum, hase zerschte mau gseh.» In der vollen Länge gibt es den Song auf Spotify, nachfolgend ein exklusiver Ausschnitt aus dem Wankdorf: