Abstimmung Stadt Bern – Stapi-Partei gegen neuen Hirschengraben Die Grüne Freie Liste (GFL) beschliesst die Nein-Parole zu den flankierenden Verkehrsmassnahmen Zukunft Bahnhof Bern. Obschon Stadträtin Brigitte Hilty Haller im Pro-Komitee sitzt. Jürg Steiner UPDATE FOLGT

Die GFL will hier künftig keine Unterführung: Der aktuelle Fussgängerstreifen vom Bubenbergzentrum zum Hirschengraben. Foto: Barbara Héritier

Das lief doch eher ungeplant: An ihrer Mitgliederversammlung gestern Mittwochabend beschloss die Grüne Freie Liste (GFL) die Nein-Parole zu den Verkehrsmassnahmen Zukunft Bahnhof Bern, wie Patrik Wyss, ehemaliger GFL-Stadtrat als Breaking News auf seiner Facebook-Seite verbreitet. Die Nein-Parole ist namentlich für Stadtpräsident Alec von Graffenried ein empfindlicher Dämpfer. Denn damit wird ein innerparteilicher Konflikt augenfällig, der sich in den letzten Wochen immer deutlicher bemerkbar machte. Der Stadtpräsident legt sich für die Abstimmungsvorlage ins Zeug, wo er kann – jüngst sogar in der Kommentarspalte der Online-Ausgabe dieser Zeitung. Stadträtin Brigitte Hilty Haller, bis vor wenigen Monaten GFL-Parteipräsidentin, gehört dem Pro-Komitee an und trat vor zwei Wochen in dieser Rolle auch vor den Medien auf.