Berner Stadtrat – Stapi gewinnt den kleinen Nexpo-Final Trotz politischer Pirouette der SP: Mit 40 zu 32 Stimmen stimmt das Stadtparlament dem eigentlich bereits weggesparten Kredit für die Landesausstellung Nexpo zu. Jürg Steiner

Bekennender Fan von Landesausstellungen: Stadtpräsident Alec von Graffenried kann sich weiter für die Idee Nexpo einsetzen. Foto: Nicole Philipp

Am Ende war es doch überraschend, dass Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) sein Vizepräsidium beim Verein Nexpo, der 2027/28 eine urbane Landesausstellung veranstalten will, nicht infrage stellen muss. Der Stadtrat stimmte nämlich dem Kredit von 210’000 Franken für die nächste Planungsphase der Nexpo zu, obschon sich in der Debatte nur GFL/EVP, FDP und GLP geschlossen hinter den Antrag gestellt hatten. Dieser Betrag ist der Anteil von Bern zur sogenannten Fundierungsphase der Nexpo bis Juli 2022, für die alle zehn beteiligten Städte insgesamt 4,5 Millionen Franken zusammenlegen wollen.