Telefonbetrug – Stand Ruth im Telefonbuch, schlugen die Betrüger zu Sie knöpfen gutgläubigen älteren Damen Zehntausende Franken ab – mit einem billigen Trick. Nun wurde eine «falsche Polizistin» in Bern verurteilt. Einblicke in ein skrupelloses Gewerbe. Michael Bucher

Vom Anruf bis zur Geldübergabe vergehen keine drei Stunden: Die falschen Polizisten üben grossen Druck auf ihre Opfer aus. Illustration: Benjamin Güdel

Die Handschellen klickten am 2. März des letzten Jahres in Burgdorf. Die Verhaftete: eine heute 39-jährige gebürtige Georgierin. Die Frau war gerade dabei, die Beute abzuholen: 15’000 Franken in bar, in einem Umschlag im Briefkasten einer älteren Dame.

Fünf Stunden zuvor hatte die alleinstehende Rentnerin einen Anruf erhalten. Ein Staatsanwalt Leutenegger meldete sich am anderen Ende der Leitung. Er ermittle bei einer Reihe von Einbruchdiebstählen in der Region, sagte der Mann auf Hochdeutsch. Nach Festnahmen seien bei den Tätern Notizen sichergestellt worden mit Namen und Adressen von potenziellen weiteren Opfern. Darunter sei auch der ihrige gewesen.