Stallbrand in Cournillens FR – Eine Kuh und sechs Kälber kommen in den Flammen ums Leben Im freiburgischen Cournillens brannte am Samstagmittag ein Stall komplett nieder. Eine Kuh und sechs Kälber konnten nicht mehr gerettet werden.

Raub der Flammen: Der Stall in Cournillens brannte komplett nieder. Foto: PD/Kantonspolizei Freiburg

Am Samstagmittag brach in einem Stall in Cournillens im Kanton Freiburg um 12.15 Uhr ein Feuer aus. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte brannte das Gebäude komplett nieder.

Eine Kuh und sechs Kälber fielen den Flammen zum Opfer, wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung schreibt. Menschen kamen keine zu Schaden. Untersuchungen zur Klärung der Brandursache sind im Gang.

PD/chh

