Loubegaffer – Stäuble steuert, Zosso rockt Der ehemalige Schlagzeuger von Züri West hat einen neuen Job. Dafür rockt eine junge Köchin an Wettbewerben. Das sind die News aus Berns Gassen.

Ein Bild aus vergangenen Zeiten in einer alten Züri-West-Aufstellung: Jürg Schmidhauser, Kuno Lauener, Markus Fehlmann, Tom Etter und Gert Stäuble (von links). Foto: Annette Boutellier

Züri-West-Frontmann Kuno Lauener informierte im Frühling, dass er an multipler Sklerose leidet. Danach wurde bekannt, dass Bassist Wolfgang Zwiauer und Schlagzeuger Gert Stäuble die Band verlassen. Letzerer verdiente seinen Lebensunterhalt nicht nur als Musiker, sondern auch schon als Pilot. Und neu haben ihn die Loubegaffer bei Bernmobil als Tramfahrer gesichtet.

Derzeit freuen sich die Loubegaffer enorm aufs erste Bad in der Aare, die derzeit viel Gletscherwasser führt und deshalb kalt ist. Die Erfinder und Entwickler der Applikation «Aare-Guru» belehren sie eines Besseren. Auf Twitter lieferte das Team rund um Kaspar Allenbach eine detaillierte Erklärung dazu. «In der Aare hat es auch jetzt nur minimste Mengen von Gletscherwasser», schreiben sie.

Und auch damit sei wohl bald Schluss: Schon in rund 20 Jahren gibt es kein Gletscherwasser mehr in der Aare, schätzen sie. Deshalb riefen sie einige Tage zuvor auf, dass man, besser als in die Aare zu hüpfen, doch abstimmen gehen solle.

Stéphanie Zosso wurde erneut für ihr ausserordentliches Talent in der Küche ausgezeichnet. Im Bild ist sie noch bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber, im Panorama Hartlisberg in Steffisburg. Archivfoto: BZ

Die Loubegaffer wollen an dieser Stelle noch was nachliefern: Vor zwei Wochen fand im Kursaal der Kochwettbewerb «Goldene Koch» statt. Dort stand mit Stéphanie Zosso auch eine Bernerin im Finale und sicherte sich den zweiten Platz. Seit längerem nimmt sie an Wettbewerben teil, doch fiel sie bereits in ihrer Lehre im Steffisburger Sternerestaurant Panorama von Rolf Fuchs auf. Letztes Jahr wurde sie am Marmite Youngster ausgezeichnet. Und schon geht es für sie weiter am Culinary Cup. Sie hat eine Stelle im Schüpbärgbeizli angetreten, und die Loubegaffer werden ihr weiteres Schaffen gespannt beobachten.

