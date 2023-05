Munitionslager in Mitholz – Ständerat entscheidet erst im Herbst über Räumung der Munition Herbst statt Sommer: Der Ständerat befasst sich voraussichtlich im September mit dem 2,59-Milliarden-Franken-Kredit für die Munitionsräumung in Mitholz.

Die Fluh in Mitholz, unter der immer noch rund 3500 Tonnen Munition liegen. Foto: Bruno Petroni

Erst im Herbst dieses Jahres wird klar, ob der Bund für 2,59 Milliarden Franken das ehemalige Munitionslager Mitholz im Berner Oberland sanieren kann. Die Sicherheitskommission des Ständerats (SiK-S) hat in ihrer jüngsten Sitzung die Vorberatung des Geschäfts nicht abschliessen können.

Kommissionspräsident Werner Salzmann (SVP, BE) sagte vor den Medien in Bern, die Kommission beuge sich am 4. Juli nochmals über das Kreditbegehren des Bundesrats. Das bedeute, dass der Ständerat erst im Herbst entscheiden könne. Mit dem Kreditbegehren wollte sich der Ständerat an sich schon in der Sommersession befassen, welche am 30. Mai beginnt.

Laut Salzmann trat die SiK-S aber einstimmig auf das Geschäft ein. Sie wolle das Geschäft seriös abklären und finde, dass die Behörden ihre Verantwortung gegenüber der lokalen Bevölkerung und der Umwelt wahrnehmen müssten. Die Stimmung in der SiK-S gegenüber dem Projekt sei «positiv».

Der Nationalrat stimmte dem Milliardenkredit Anfang Mai mit 180 zu 5 Stimmen bei 8 Enthaltungen zu. Ein Teil der SVP wollte das Geschäft an den Bundesrat zurückweisen.

SDA/nik

Fehler gefunden?Jetzt melden.