Nach Tod des Gemeindepräsidenten – Stäger-Nachfolger wird am 27. November gewählt Nach dem gewaltsamen Tod des Lauterbrunner Gemeindepräsidenten Martin Stäger gleist die Gemeinde die Nachfolge auf.

Martin Stäger † Foto: «Le Matin»

Die aktuellen Geschäfte von Martin Stäger übernimmt sein Vize Karl Näpflin. «Der Gemeinderat ist dafür verantwortlich, dass alle Organe und Funktionen in der Gemeinde besetzt sind und entstandene Vakanzen umgehend wieder besetzt werden», schreibt die Gemeinde Lauterbrunnen in einer Mitteilung.

Er habe daher bereits die Ersatzwahl des Gemeindepräsidenten thematisieren und planen müssen. Die Publikation der Ersatzwahl erfolgt im Anzeiger vom 22. September, der Wahlgang findet am 27. November statt. «Mit Zustimmung der nächsten Verwandten von Martin Stäger wird am Mittwoch, 14. September, zu Ehren von Gemeindepräsident Martin Stäger in der Kirche Lauterbrunnen eine öffentliche Gedenkfeier stattfinden», schreibt die Gemeinde weiter. Die Einladung dazu folgt im Anzeiger vom 8. September.



pd

