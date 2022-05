Ihre Gemeinde informiert – Stadtverwaltung passt Öffnungszeiten an Ab Juni gelten bei der Stadtverwaltung Langenthal neue Öffnungszeiten. Ebenfalls angepasst wird die telefonische Erreichbarkeit.

Ab dem 1. Juni gelten bei der Stadtverwaltung Langenthal neue Öffnungszeiten. Foto: zvg

Die Stadtverwaltung Langenthal an der Jurastrasse 22 ist ab Mittwoch, 1. Juni 2022, am Schalter und per Telefon zu den folgenden Zeiten erreichbar: Montag: 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr Dienstag: 8 bis 12 Uhr Mittwoch: 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr Donnerstag: 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr Freitag: 7 Uhr bis 14 Uhr

Ausserdem ist die Stadtverwaltung per E-Mail oder via Website www.langenthal.ch erreichbar. Termine ausserhalb der ordentlichen Öffnungszeiten können beim zuständigen Amt, unter 062 916 21 11 oder per E-Mail (stadtkanzlei@langenthal.ch) vereinbart werden.

Die Öffnungszeiten und Telefonbetriebszeiten der Betriebe der Stadtverwaltung (Regionalbibliothek, städtischer Werkhof, Stadttheater etc.) sind auf der jeweiligen Website zu finden.

Mit den erweiterten Öffnungszeiten ist die Stadtverwaltung jeweils einmal pro Woche zu den Randzeiten am Morgen, über den Mittag und am Abend länger erreichbar. Damit wird den geänderten Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner Rechnung getragen.

Ihre Gemeinde informiert Dieser Artikel wurde von der Behörde verfasst und zur Verfügung gestellt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.