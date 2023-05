Das plant der Thuner Gemeinderat – Stadtregierung will auf 2025 hin die Steuern senken Jetzt ist klar, wo der Thuner Gemeinderat in den nächsten vier Jahren die Schwerpunkte setzen will: Die Steuern sollen runter, die Verkehrsprobleme gelöst werden. Michael Gurtner

Der Gemeinderat informiert über die Legislaturziele 2023–26 (v.l.): Reto Schertenleib (SVP), Katharina Ali-Oesch (SP), Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP), Andrea de Meuron (Grüne) und Eveline Salzmann (SVP). Foto: Patric Spahni

Hier tut sich was. Das ist die implizite Botschaft, die der komplett anwesende Thuner Gemeinderat in der Stadthalle vermitteln will. Schliesslich wird im alten Selve-Industriegebäude bald neues Leben einkehren. Doch was soll sich in der im Januar gestarteten Legislatur 2023 bis 2026 im Rest der Stadt tun, wenn es nach der Stadtregierung geht? Ein Überblick über die wichtigsten Punkte, die der Gemeinderat vor den Medien präsentierte.