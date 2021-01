Rechtsgrundlage in Thun – Stadtrat soll digital tagen können Der Thuner Gemeinderat will die rechtliche Grundlage schaffen, damit der Stadtrat in ausserordentlichen Lagen nötigenfalls digital tagen kann.

Am 7. Mai tagte der Stadtrat Thun im KKT – mit grosszügigen Abständen zwischen den Tischen und auch zwischen den Sprechenden. Foto: Patric Spahni

Die Corona-Pandemie führte im Frühjahr 2020 dazu, dass Parlamente aller Ebenen während des Lockdown nicht mehr ordentlich tagen konnten. In Thun musste die Stadtratssitzung vom 19. März 2020 abgesagt werden, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Jene vom 7. Mai 2020 konnte aufgrund des Versammlungsverbots nur mit einer Ausnahmebewilligung des Regierungsrats und mit besonderen Schutzkonzepten durchgeführt werden.

Schweizweit ergab sich in der Folge eine politische Diskussion über das Funktionieren der Parlamente während der Krise. Das Ergebnis waren zahlreiche Vorstösse, so auch von den Thuner Stadträten Roman Gugger (Grüne/JG) und Franz Schori (SP). Sie reichten am 11. Juni das Postulat «Schaffen der Grundlagen für digitale Stadtratssitzungen im Ausnahmefall ein». Der Gemeinderat will diesem Begehren nachkommen.

Ausfälle über längere Zeit

Mit einer Teilrevision des Geschäftsreglements des Stadtrats soll die rechtliche Grundlage geschaffen werden, damit der Stadtrat in Ausnahmesituationen nötigenfalls auch digital tagen kann. Das ordnungsgemässe Funktionieren der städtischen Behörden sei insbesondere in ausserordentlichen Lagen wichtig. Die letzten Monate hätten gezeigt, dass Präsenzsitzungen des Stadtrats über eine längere Zeit nicht mehr möglich sein könnten.

«Es besteht ein erhebliches öffentliches Interesse daran, dass die demokratischen Institutionen auch in Zeiten des Notrechts funktionieren», schreibt die Stadt weiter. Deshalb bestehe hier dringender Handlungsbedarf. «Wir handeln dank zielgerichteter Vorarbeit der Stadtkanzlei proaktiv und schaffen mit den rechtlichen Grundlagen für digitale Parlamentssitzungen eine Lösung für ausserordentliche Situationen. Wir warten dabei nicht auf andere. Dies hat sich auch in früheren Fällen bewährt und wir wollen auch hier so vorgehen», wird Stadtpräsident Raphael Lanz zitiert.

Lösung für den Notfall

Die vom Gemeinderat vorgeschlagene Teilrevision bleibt allerdings auf die Umsetzung des Postulats beschränkt. Es handelt sich um eine Lösung für den Notfall. Die Durchführung digitaler Stadtratssitzungen soll auf absolute Ausnahmen beschränkt werden. Der Stadtrat werde sich an seiner Sitzung vom 18. Februar 2021 mit der Vorlage befassen.

pd/ngg