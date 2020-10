Nase an der frischen Luft – Stadtratspräsidentin lehrt Erich Hess das korrekte Maskentragen Im Berner Stadtrat herrscht eine Maskentragpflicht. Dieser kam SVP-Stadtrat Erich Hess nicht vollumfänglich nach.

Stadtrat Erich Hess. (Archivbild)

Die Berner Stadtratspräsidentin Barbara Nyffeler bemüht sich nach Kräften, dass die Corona-Regeln genau eingehalten werden. Das bekam am Donnerstag Erich Hess (SVP) zu spüren.

«Bitte die Maske über die Nase ziehen, Erich», wies Nyffeler den Stadt- und Nationalrat zurecht – worauf dieser tat, wie ihm geheissen.

Im Berner Stadtrat herrscht – wie in allen Innenräumen – eine Maskentragpflicht. Eigentlich dürften sich die Parlamentsmitglieder der Maske entledigen, wenn sie an ihrem Tisch sitzen. Nyffeler bat die Parlamentarier aber am Donnerstag, die Maske durchgehend zu tragen – «aus Solidarität zu anderen öffentlichen Räumen», wie sie sagte.

Neues Provisorium gefunden

Der Berner Stadtrat bezieht im November ein neues Provisorium auf dem Bernexpo-Gelände. Das teilte Ratspräsidentin Barbara Nyffeler (SP) am Donnerstag im Rat mit.

Seit Mai tagt der Stadtrat in der Wankdorfhalle, weil im Rathaus die Corona-Regeln nicht eingehalten werden können. Nach der Sitzung vom 5. November wird das Parlament den Sportvereinen die Wankdorfhalle «zurückgeben», wie es Nyffeler kürzlich formulierte.

Eine Rückkehr ins Rathaus kommt einstweilen nicht in Frage, obschon sich neulich eine Mehrheit in einer Konsultativabstimmung für diese Lösung aussprach. Deshalb habe der Stadtrat nun ein «gutes Angebot» der Bernexpo angenommen, sagte Nyffeler. Die Kosten seien etwa gleich hoch wie bei der bisherigen Lösung Wankdorfhalle.

Ab dem 19. November ist der Stadtrat zunächst Untermieter des bernischen Grossen Rates in der Festhalle. Im Dezember folgt dann ein weiterer Umzug innerhalb des Bernexpo-Geländes. Mit der Bernexpo habe man vereinbart, dass man bei Bedarf bis März bleiben könne, sagte Nyffeler.

