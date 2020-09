Loubegaffer – Stadtratskinder, ein Liebesgerücht und der Walk of Fame Wenn Fahnen auf der «Brücke zum Glück» wehen, parteiübergreifend Kinder gezeugt werden und sich Models in Fussballer verlieben – das sind die Neuigkeiten dieser Woche unter Berns Lauben. Die Loubegaffer

Der Walk of Fame auf der Kornhausbrücke: In einer Nacht- und Nebelaktion hat der Radiosender Energy 62 Fahnen aufgehängt. PD: Radio Energy 1 / 3

So manch verkaterter YB-Fan, der am Montag die Kornhausbrücke überquert hat, hat sich wohl die Augen gerieben. Ganze 62 Fahnen mit den Namen der YB-Spieler flatterten dort auf der Brücke. Zu Ehren der Mannschaft von Gerardo Seoane, die am Wochenende Historisches schaffte: Sie holte zum ersten Mal seit 62 Jahren das Double in der gleichen Saison. Energy taufte die Brücke in «Brücke zum Glück» um. Und es ist nicht das erste Mal, dass die Brücke wegen Fussball einen anderen Namen bekommt. Nach der Euro 2008 wurde den sympathischen holländischen Fussballfans der Brückenname gewidmet und ein oranges Schild mit dem Wort «Korenhuisbrug» angebracht. Diese Aktion hatte einen offizielleren Charakter als diese vom Radiosender, denn federführend war der damalige Stadtpräsident Alexander Tschäppät.