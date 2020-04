Massnahmen des Thuner Gemeinderates – Stadtratsfraktion steht hinter der Unterstützung Zur Abfederung der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise hat der Gemeinderat ein Massnahmenpaket beschlossen. Die Stadtratsfraktionen haben ihre Unterstützung zugesichert.

Im Rathaus wird Thuner Politik gemacht. Foto: Patric Spahni

Am 24. März hat der Gemeinderat ein Massnahmenpaket zur Unterstützung der Thuner Wirtschaft beschlossen. Eine zentrale Massnahme dieses Paketes ist ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 2 Millionen Franken, der dem Stadtrat an der nächsten Stadtratssitzung vom 7. Mai unterbreitet werden soll.

Auf Initiative von Stadträtin Alice Kropf (Co-Präsidentin der SP-Fraktion) teilten alle Stadtratsfraktionen dem Gemeinderat mit, dass sie mit diesem Kredit im Grundsatz einverstanden sind und das gewählte Vorgehen unterstützen.

Einige Stadtratsfraktionen äusserten zuhanden des Gemeinderates auch Anliegen und Konkretisierungsvorschläge für die weitere Bearbeitung des Geschäftes. «Der Gemeinderat dankt für dieses rasche und deutliche Signal in einer schwierigen Zeit und sieht sich bestärkt, den eingeschlagenen Weg weiterzuverfolgen», teilt die Stadt Thun am Freitag mit.

Ergänzung zu anderen Geldern

Es werde alles darangesetzt, das Geschäft rasch weiter zu konkretisieren. Gestützt auf das Signal des Stadtrates, könne die Umsetzung nun beschleunigt werden. Der Gemeinderat empfiehlt allen betroffenen Thuner Unternehmen, sich für finanzielle Unterstützung so rasch als möglich bei den massgeblichen Bundes- oder Kantonsstellen zu melden.

«Die städtische Unterstützung ist subsidiär zu den Leistungen des Bundes und des Kantons», schreibt die Stadt Thun weiter. Eine Auszahlung von städtischen Unterstützungsleistungen komme damit erst infrage, wenn die übergeordneten Hilfsangebote ausgeschöpft seien. Der Gemeinderat wird das entsprechende Stadtratsgeschäft am 22. April verabschieden. Über die Durchführung der Stadtratssitzung vom 7. Mai wird ebenfalls zu diesem Zeitpunkt und gestützt auf die aktuelle Lage entschieden.

( pd )