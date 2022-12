Fussgängerzone in Thun – Stadtrat zeigt sich offen für den Einsatz von Pollern Das Parlament hat ein Postulat angenommen, das den Einsatz von Pollern an den Eingängen zur Fussgängerzone fordert. Allzu rasch werden diese aber nicht Realität. Gabriel Berger

In der Stadt Bern – im Bild die Fabrikstrasse im Länggassquartier – werden bereits an verschiedenen Stellen Poller eingesetzt. Zwei Fraktionen des Thuner Stadtrats wünschen sich eine solche Lösung auch für die Thuner Innenstadt. Foto: Adrian Moser

Zuletzt war es relativ ruhig geworden um die Fussgängerzone in der Thuner Innenstadt. Ganz anders als nach deren Einführung 2018, als es zwischen Stadt und Statthalteramt ein längeres Seilziehen um die Frage gab, wer zu welchen Zeiten mit welchem Fahrzeug in die Zone fahren darf. Am Freitagabend ist die Fussgängerzone nun wieder auf dem politischen Parkett aufgetaucht.