Berner Spardebatte – Stadtrat will nichts ans Rendez-vous Bundesplatz zahlen Die Spardebatte im Stadtrat begann mit einem Paukenschlag: Der Stadtrat hat den Beitrag an das Lichtspektakel für das nächste Jahr gestrichen. Stefan Schnyder

Licht aus im Jahr 2021? Die Zukunft des Lichtspektakels Rendez-vous Bundesplatz ist gefährdet. Foto: Lukas Lehmann

Das Lichtspektakel Rendez-vous Bundesplatz 2021 ist gefährdet. Der Gemeinderat hatte vorgeschlagen, die Lichtshow auch im Jahr 2021 mit einem Beitrag von 180’000 Franken zu unterstützen. Die Fraktion Grünes Bündnis/Junge Alternative hatte dagegen im Hinblick auf die Spardebatte beantragt, den Beitrag vollständig zu streichen. Dies angesichts der angespannten Finanzlage. «Der Beitrag kann durch Dritte via Sponsoring übernommen werden», lautete die Begründung. Der Stadtrat stimmt am Donnerstagabend in der Wankdorfhalle der Streichung mit 31 Ja- gegen 25 Nein-Stimmen zu.