Thuner Stadtparlament – Stadtrat tagt wieder im KKThun Die verschärfte Corona-Lage hat die Verantwortlichen zu diesem Schritt veranlasst.

Neben Kultur wird nun auch wieder Politik im KKThun gemacht. Foto: Patric Spahni

Aufgrund der angespannten epidemiologischen Lage hat das Büro des Stadtrats entschieden, dass mindestens die kommenden zwei Sitzungen am 17. Dezember und am 21. Januar wieder im KKThun stattfinden, wie die Stadt am Mittwoch mitgeteilt hat. Dort liessen die Platzverhältnisse die Einhaltung des empfohlenen Mindestabstands von 1,5 Metern jederzeit zu, somit müssten auch keine Kontaktdaten erhoben werden. Im ganzen KKThun gilt Maskenpflicht.

«Auch wenn es bedauerlich ist, dass wir diese Sitzungen nicht im Rathaus abhalten können, wollen wir den aktuellen Umständen Rechnung tragen und keine unnötigen Risiken eingehen», wird Stadtratspräsident Roman Gugger in der Mitteilung zitiert.

Der Stadtrat hatte bereits ab Mai 2020 im KKThun getagt und war erst im November 2021 für eine einzige Sitzung ins Rathaus zurückgekehrt.

PD

