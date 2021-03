Sanierung von Thuner Schule – Stadtrat spricht Geld für nächstes grosses Schulprojekt Die Stadt Thun plant Millionenausgaben für Schulbauten. Etwa für die Oberstufenschule Strättligen: Der Stadtrat genehmigte Geld für den Architekturwettbewerb. Michael Gurtner

Das Schulhaus Strättligen soll bis 2028 saniert und erweitert werden: Der Stadtrat hat das nötige Geld für den Architekturwettbewerb gesprochen. Foto: Patric Spahni

Kurzer Exkurs in den Geschichtsunterricht: 1973 platzte in den USA die Watergate-Affäre, in Chile putschte sich Augusto Pinochet an die Macht, aufgrund der Ölkrise gab es erstmals ein Sonntagsfahrverbot in der Schweiz. Und apropos Unterricht – in Thun wurde die Schulanlage Strättligen eröffnet. Mittlerweile ist das Gebäude ziemlich in die Jahre gekommen. So sehr, dass die Oberstufenschule Strättligen in der Prioritätenliste der Schulhaussanierungen, in welche die Stadt Thun in den nächsten Jahren rund 180 Millionen Franken stecken will, weit oben rangiert.