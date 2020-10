Kosten wegen Corona – Stadtrat im Zügelstress Das Stadtberner Parlament tagt in der Sporthalle Wankdorf und wechselt jetzt zu Bernexpo. Über den Mietpreis wird noch verhandelt. Jürg Steiner

Der Stadtrat, hier im Corona-bedingten Provisorium in der Sporthalle Wankdorf, wechselt im November in die Festhalle zu Bernexpo. Foto: Franziska Rothenbühler

Barbara Nyffeler (SP) ist Präsidentin des Stadtrats und formell die höchste Politikerin der Stadt Bern. Corona-bedingt hat es ihr ein rustikales Nebenamt in die Agenda geschneit: Sie ist eine gerade ziemlich beschäftigte Umzugsmanagerin.

Das 80-köpfige Stadtparlament trifft sich zu seinen Donnerstagabendsitzungen seit Monaten in der Sporthalle Wankdorf, weil dort die Abstände Corona-gerecht eingehalten werden können. Die politische Nutzung tangiert aber Schulen und Vereine, deren sportliche Aktivitäten der Stadtrat jetzt nicht länger beeinträchtigen will. Unter anderem deshalb wird er ab November auf dem Gelände von Bernexpo tagen, und zwar in der Festhalle.