Sanierung Eisbahn Thun – Stadtrat entscheidet über 7 Millionen fürs Grabengut Der nächste wichtige Schritt auf dem Weg zur Gesamtsanierung der Kunsteisbahn Grabengut steht an: Der Stadtrat befindet über rund ein Drittel der Gesamtkosten. Michael Gurtner

So soll die Kunsteisbahn Grabengut nach der Gesamtsanierung im Innern aussehen. Platz wird es für bis zu 1800 Zuschauerinnen und Zuschauer haben. Visualisierung: PD/Stadt Thun

Die 1959 erbaute Kunsteisbahn Grabengut soll ein völlig neues Gesicht erhalten: Anfang 2018 wurde das Wettbewerbs-Siegerprojekt «Polo» der Marques Architekten AG vorgestellt, mit dem die Eisbahn saniert und weiterentwickelt werden soll. Bereits zweimal hat der Stadtrat für das Vorhaben Geld gesprochen: 628’000 Franken für den Architekturwettbewerb sowie 1,75 Millionen für die Planung und Projektierung.

Jetzt ist das Stadtparlament in Sachen Grabengut erneut am Drücker. An der Sitzung vom 18. November befindet es über das ausgearbeitete Projekt und den Investitionskredit von rund 6,96 Millionen Franken, wie die Stadt am Montagmorgen mitteilte. Insgesamt sieht der Kostenvoranschlag Ausgaben von knapp 20 Millionen vor. Davon liegen aber 12,84 Millionen Franken für den baulichen Unterhalt in der Zuständigkeit des Gemeinderats.