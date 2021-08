Kredit im Thuner Parlament – Stadtrat bekennt sich zu den Seespielen 150’000 Franken jährlich bis 2026: Der Stadtrat hat den Vertrag mit den Thunerseespielen verlängert. Michael Gurtner

Mamma Mia, die Stadt verlängert den Vertrag mit den Thunerseespielen. Im Bild eine Aufführung des Musicals «Mamma Mia» im Jahr 2018. Foto: Patric Spahni

Jedem Fan der Thunerseespiele wäre am Donnerstagabend im Thuner Stadtrat das Herz aufgegangen: Quer durch die gesamte Parteienlandschaft wurde der Musical-Anlass auf der Seebühne über den grünen Klee gelobt. Der Hintergrund des Parlamentsgeschäfts, das die Lobeshymnen auslöste: 2020 und 2021 konnten auf der Thuner Seebühne pandemiebedingt keine Musicals aufgeführt werden. Im Juli bat die Thunerseespiele AG deshalb die Stadt, die gültige Vereinbarung zu denselben Konditionen vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 zu verlängern (wir berichteten).

«Sie hätten gerne eine gewisse Planungssicherheit», sagte Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP). Das heisst konkret: Der jährliche Beitrag der Stadt von 90’000 Franken in bar und 60’000 Franken in Form von Dienstleistungen sowie die Standortbewilligung für die nächsten fünf Jahre sollten zugesichert werden. So beantragte es der Gemeinderat dem Parlament.