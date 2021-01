Metzgercenter in Thun – Stadtrat befindet über Erweiterung Das Metzgercenter Berner Oberland benötigt für eine zeit- und vorschriftsgemässe Weiterführung des Betriebs mehr Platz. Am 22. Januar befindet das Parlament über die Überbauungsordnung. pd/cb

Der ehemalige Schlachthof im Lerchenfeld. Foto: Patric Spahni

Die Betriebsgenossenschaft «Metzgerschaft Berner Oberland und Thun und Umgebung» betreibt an der Uttigenstrasse 142 in Thun das Metzgercenter und den Schlachthof. Sie stösst räumlich an ihre Grenzen. «Um den Betrieb zeitgemäss weiterführen zu können und die Vorschriften der Lebensmittelsicherheit und des Tierschutzes auch künftig zu erfüllen, bedarf es einer Erweiterung», steht in einer Medienmitteilung der Stadt Thun. Das Metzgercenter soll mit einem neuen Kühlkomplex und weiteren Lagerräumen ergänzt

werden. Dies bedingt eine neue Überbauungsordnung.

Die Rückmeldungen zur Planungsvorlage im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung seien grundsätzlich positiv. «Die Stadt nahm die Anliegen der Mitwirkenden mehrheitlich auf und überarbeitete die Unterlagen.» So seien etwa Parkplätze zugunsten von zusätzlicher Grünfläche gestrichen worden. Zudem werde das Metzgercenter zusätzliche Massnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität treffen und zum Zeitpunkt der Baueingabe ein Betriebskonzept Mobilität vorlegen. «Die Rückmeldung der kantonalen Fachstellen im Rahmen der Vorprüfung waren ebenfalls mehrheitlich positiv, alle offenen Fragen konnten bereinigt werden», teilt die Stadt mit.

Am 22. Januar 2021 befindet der Stadtrat über die Überbauungsordnung «Lerchenfeld Nord». Die Vorlage unterliegt dem fakultativen Referendum. Schliesslich wird das Geschäft dem Kanton zur Genehmigung eingereicht. Läuft alles wie vorgesehen, ist die Planung im Sommer 2021 rechtskräftig. Für das Bauprojekt wird anschliessend ein Baubewilligungsverfahren durchgeführt.