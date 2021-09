Streit in der Stadtberner Partei – Stadträtin Ruth Altmann tritt aus FDP-Fraktion aus Der Bruch zwischen der Berner FDP-Stadträtin Ruth Altmann mit ihrer Fraktion ist nicht mehr zu kitten. Sie verlässt diese per sofort. Stefan Schnyder

Die Berner Stadträtin Ruth Altmann ist nicht mehr Mitglied der FDP/JF-Fraktion. Foto: Raphael Moser

Acht Mitglieder. Auf diese Grösse ist die einst stolze FDP/JF-Fraktion im Berner Stadtrat bei den Wahlen vom Oktober 2020 geschrumpft. Künftig stellt die Fraktion gar nur noch sieben Mitglieder im 80-köpfigen Parlament. Stadträtin Ruth Altmann hat sich entschieden, per sofort aus der Fraktion auszutreten. Das hat sie in einem Schreiben an die Redaktion mitgeteilt. Am Freitagabend hat sie Christoph Zimmerli, den Präsidenten der Stadtpartei, die Fraktion und das Ratssekretariat über ihren Entscheid informiert. Sie bleibe jedoch «bis auf weiteres» Mitglied des Stadtrats. Als gewählte Parlamentarierin kann sie Mitglied des Stadtrates bleiben, ohne einer Fraktion angehören zu müssen.