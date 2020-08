Wirtswechsel in Langenthal – Stadtoriginale räumen das «Pizzi» Nun ist klar: Rita Soom und Marcel Marti geben das La Piazzetta per sofort an das Besitzerpaar Russo zurück.

Der Anfang vom Ende: Rita Soom und Marcel Marti Mitte Mai auf der Terrasse vom La Piazzetta in Langenthal. Foto: Brigitte Mathys

Anfang Woche war es noch unklar, nun hat Jacqueline Russo bestätigt: Rita Soom und Marcel Marti räumen das La Piazzetta per 31. August, also schon auf kommenden Montag. Die Auflösung des eigentlichen Mietvertrags, der bis 2022 gedauert hätte, haben die beiden Wirtspaare am Donnerstag unterschrieben.

Rita Soom und Marcel Marti wurden von Russo vor die Wahl gestellt: Ende August müssten sie raus, entweder dieses Jahr oder nach Vertrag im 2022. Wegen Corona hätten Soom und Marti das Geschäft nicht weiterhin führen können, lautete die Begründung die die beiden für den früheren Termin gegenüber Russos angaben. Gegenüber dieser Zeitung nehmen Soom und Marti aktuell nicht Stellung.

Für Jacqueline Russo kommt der Entscheid überstürzt. Doch nun nehmen sie die Gastwirtschaft in die Hände und werden sie wohl selbst führen.

Sabine Gfeller