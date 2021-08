Städtetag in Thun – Stadtbevölkerung muss einbezogen werden Am Städtetag lauschten Vertreterinnen und Vertreter aus den Mitgliedsstädten und Gäste den Beiträgen zum Thema «Städte der Beteiligung». Auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga sprach.

Die Beteiligung der Stadtbevölkerung sei für eine Demokratie unumgänglich, hiess es am Städtetag in Thun. Foto: Patric Spahni

Die Beteiligung der Bevölkerung ist zentral in einer Demokratie. In den Städten zeigt sich diese besonders ausgeprägt. Doch welche Prozesse werden benötigt? Und wie kann die Zivilgesellschaft besser einbezogen werden? Diesen und vielen Fragen mehr gingen die Referentinnen und Referenten am Städtetag nach.

«Es ist jedoch auch eine Herausforderung, die diversen Bedürfnisse der vielfältigen Gruppen unter einen Hut zu bringen.» Aus der Medienmitteilung des Städteverbands

Ein Fazit der Fachpersonen: Der Einbezug der Bevölkerung für Projekte in Städten und Quartieren schafft Vertrauen und fördert die Lebensqualität. «Es ist jedoch auch eine Herausforderung, die diversen Bedürfnisse der vielfältigen Gruppen unter einen Hut zu bringen», schreibt die Organisation in einer Mitteilung an die Medien.

«Lokale Ebene kam zu kurz»

«Die Beteiligung hat viele Facetten», konstatierte auch Kurt Fluri, Präsident des Schweizerischen Städteverbandes (SSV). Neben der Beteiligung der Bevölkerung in den Städten habe Beteiligung jedoch auch eine staatspolitische Dimension, führte Fluri aus: «Die Beteiligung der Städte und Gemeinden im Föderalismus ist unumgänglich. In der Pandemie kam dies viel zu kurz: Die lokale Ebene wurde viel zu wenig einbezogen, obwohl sie von den Massnahmen besonders stark betroffen war.»

«Partizipationsprojekte haben gerade auch in der Stadtentwicklung an Bedeutung gewonnen.» Raphael Lanz, Stadtpräsident und Städteverband-Vorstandsmitglied

Wie wichtig Beteiligung ist, unterstrich auch Raphael Lanz, Thuner Stadtpräsident und Vorstandsmitglied des SSV. «Partizipationsprojekte haben gerade auch in der Stadtentwicklung an Bedeutung gewonnen. Der Erfahrungsaustausch ist entsprechend sehr wertvoll.»

Bundesrätin Simonetta Sommaruga richtete schliesslich als Vertreterin der Landesregierung das Wort an die Städte.

Direktorin verabschiedet

Der diesjährige Städtetag war der letzte der abtretenden Direktorin Renate Amstutz, die den Verband per Ende September nach über 13 Jahren verlässt. Renate Amstutz wurde mit grossem Applaus verabschiedet. Schliesslich wurden drei Vorstandssitze neu besetzt: Gewählt wurden Beat Jans, Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt, Urs Marti, Stadtpräsident von Chur, und Philippe Varone, Stadtpräsident von Sitten.

