Am 25. September – Stadtberner Stimmvolk entscheidet über zwei Schulsanierungen Im September stimmen die Bernerinnen und Berner über die Sanierungen der Volksschule Schwabgut in Bethlehem und der Volksschule Enge ab.

Die Volksschule Enge (Bildmitte) am Rand des Berner Viererfelds. (Archivbild) KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Die Stadtberner Stimmberechtigten entscheiden am 25. September an der Urne über zwei Schulsanierungen. Abgestimmt wird über Baukredite für die Gesamtsanierungen der Volksschule Schwabgut in Bethlehem und der Volksschule Enge im Stadtteil Länggasse-Felsenau.

Das teilte der Berner Gemeinderat am Donnerstag mit. Die erste Vorlage verabschiedete der Berner Stadtrat im Mai mit 63 zu 1 Stimmen. Die Sanierung soll 50 Millionen Franken kosten.

Auch der zweiten Vorlage stimmte der Berner Stadtrat im Mai zu – ebenfalls mit 63 zu 1 Stimmen. Es geht um einen Kredit von 22,7 Millionen Franken. Die Schulanlage Enge befindet sich nördlich des Viererfelds.

