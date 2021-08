Lorrainebad, Stadtgalerie und Co. – Stadtberner SP stellt sich gegen Sparpläne des Gemeinderats SP und Grüne markieren in der Spardebatte erste rote Linien. Beim Lorrainebad, der Stadtgalerie und dem Friedhof Bümpliz lehnen sie Sparmassnahmen ab. Benjamin Bitoun

Die SP und das Grüne Bündnis tragen die Sparpläne des Gemeinderats für das Lorrainebad nicht mit. Foto: Adrian Moser

Am 2. September kommt es im Berner Stadtrat zum Showdown. Dann wird das Stadtparlament über das städtische Budget 2022 debattieren – und über die einzelnen Sparmassnahmen, mit denen der Gemeinderat die tiefroten Stadtfinanzen sanieren will. Mit diesen will er in den drei nächsten Jahren jährlich 32, 44 und knapp 50 Millionen Franken einsparen.

Schon scheint klar: Ohne Federn zu lassen, dürfte die Regierung das Sparpaket nicht durchbringen. Gegen einige der vorgeschlagenen Massnahmen zeichnet sich erbitterter Widerstand ab, gerade auch von den beiden grossen Parteien aus dem Regierungsbündnis Rot-Grün-Mitte (RGM).