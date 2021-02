Mehr Bäume für Bern – Stadtberner SP hilft Stadtklima-Initiative lancieren Die SP Stadt Bern hat beschlossen, die Stadtklima-Initiative mitzulancieren. Diese will ab Frühling das Klima in Bern verbessern.

Strassen-Entsiegelung, Bäume, Begegungszonen: Die Stadtklima-Initiative soll im Frühling lanciert werden. Foto: Keystone/Peter Schneider

Die Stadtberner SP beteiligt sich an der Lancierung der Stadtklima-Initiative. Das haben die Delegierten am Montagabend beschlossen.

Die Initiative soll diesen Frühling in mehreren Schweizer Städten lanciert werden, darunter nebst Bern auch Basel, Zürich, Genf und St. Gallen. In Bern ist der Verein Läbigi Stadt federführend, wie die SP Stadt Bern am Dienstag mitteilte.

Unterstützung soll von Parteien, Verkehrs- und Umweltverbänden kommen. Damit die Initiative in Bern zustande kommt, müssen 5000 Unterschriften innert sechs Monaten gesammelt werden.

Das Begehren fordert Massnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas. Dazu gehören etwa die Entsiegelung von Strassenflächen, das Pflanzen von Bäumen und die Schaffung von Begegnungszonen. Die Massnahmen sollen in einem städtischen Reglement festgehalten werden.

Kommt die Initiative zustande, wird das Begehren im Stadtrat beraten. Stimmt das Parlament zu, wird das Reglement erarbeitet. Lehnt der Stadtrat die Initiative ab, gibt es eine Volksabstimmung.

ske/SDA