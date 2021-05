Nach Wahlniederlage 2020 – Stadtberner FDP erfindet sich neu Auf die schonungslose Analyse soll der Aufbruch folgen: Die FDP will ihr Image korrigieren, neue Themen besetzen und links wie rechts Stimmen absaugen. Christoph Hämmann

Wofür soll die FDP stehen? Parteipräsident Christoph Zimmerli (in der Hocke) mit zwei Jungfreisinnigen vor einer Medienkonferenz im Januar 2020. Foto: Adrian Moser

Wie heisst es so schön: Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Es könnte das Motto der FDP sein, seit die einst stolze Partei im vergangenen Herbst in der Stadt Bern mal wieder zu den grossen Verliererinnen gehörte. Minus zwei Stadtratssitze auf noch sieben, im Verbund mit der SVP den Wiedereinzug in die Stadtregierung verfehlt – dagegen war der Parlamentssitzgewinn der Jungfreisinnigen ein schwacher Trost.

Die Hauptversammlung der städtischen FDP am Montagabend jedenfalls war geprägt von beidem: Analyse und Aufbruch. Dabei wurde deutlich, dass sich die Parteileitung in den letzten Monaten ausgiebig der Selbsterkenntnis gewidmet hat. In der Parteistrategie 2021–2024, die an der HV im Grundsatz verabschiedet wurde, liest sich dies schonungslos komprimiert so: «Früher eine staatstragende Partei. Dann die grösste Oppositionspartei. Heute eine unter mehreren mittleren Oppositionsparteien.»