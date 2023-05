Parkiertarife und Personalreglement – Stadtberner Bürgerliche kämpfen mit viel Geld für ihre Referenden 75’000 Franken gegen teureres Parkieren: Mitte-rechts gibt Gas gegen das neue Gebührenreglement. Mitte-links setzt die finanziellen Prioritäten anders. Christoph Hämmann

Nein zu teuren Parkkarten für die blaue Zone wie hier am Klösterlistutz: Janosch Weyermann, Milena Daphinoff, Simone Richner, Florence Schmid und Laura Curau. Foto: Adrian Moser

Wenn allein schon der Name einer Gruppe kampagnenmässig knallen soll, dürfte «Komitee gegen Gebührenwahnsinn» eine gute Wahl sein. Unter diesem Label lancierte FDP-Stadträtin Simone Richner mit Mitstreiterinnen und -streitern das Referendum gegen die neuen Tarife für Quartier-Parkkarten und Parkiergebühren, wie sie laut der links-grünen Parlamentsmehrheit und der GLP in der Stadt Bern künftig gelten sollen. Am 18. Juni wird über die beiden Teilrevisionen des Gebührenreglements abgestimmt.